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Виктория Сливко победила в спринте на Кубке России по биатлону

Спорт, 12:56 27 декабря 2021

СБР | Фото: СБР

Тюменская биатлонистка Виктория Сливко стала лучшей в спринте на Кубке России в Ижевске. Она на 6,9 секунд опередила Тамару Дербушеву из Свердловской области.

Как сообщает Союз биатлонистов России, замкнула тройку лучших Полина Плюснина из Мордовии.

В спринтерской гонке у мужчин победил югорчанин Никита Поршнев. Его земляк Михаил Бурундуков стал бронзовым призером. Ямалец Рустам Каюмов завоевал серебро. Тюменский биатлонист Евгений Гараничев остановился в шаге от тройки призеров.

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# биатлон , Виктория Сливко

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