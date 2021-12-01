Виктория Сливко победила в спринте на Кубке России по биатлону

| Фото: СБР | Фото: СБР

Тюменская биатлонистка Виктория Сливко стала лучшей в спринте на Кубке России в Ижевске. Она на 6,9 секунд опередила Тамару Дербушеву из Свердловской области.

Как сообщает Союз биатлонистов России, замкнула тройку лучших Полина Плюснина из Мордовии.

В спринтерской гонке у мужчин победил югорчанин Никита Поршнев. Его земляк Михаил Бурундуков стал бронзовым призером. Ямалец Рустам Каюмов завоевал серебро. Тюменский биатлонист Евгений Гараничев остановился в шаге от тройки призеров.