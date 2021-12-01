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Пешехода с тяжелыми травмами госпитализировали после массовой аварии в Тюмени

Происшествия, 14:11 27 декабря 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пешеход с тяжелыми травмами госпитализирован после массовой аварии в районе пересечения улиц 30 лет Победы и Мельникайте в Тюмени утром 27 декабря.

Как рассказал сотрудник региональной Госавтоинспекции Евгений Шикунов, столкнулись Hyundai, Daewoo и Lada Granta. Одну из машин отбросило на пешехода. Мужчина с тяжелыми травмами доставили в больницу.

Также пострадали два пассажира автомобиля Hyundai – мужчина и женщина. У них легкие травмы.

Обстоятельства аварии выясняются.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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