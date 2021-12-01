За убийство на спор приятели из Абатского района получили 31 год колонии на двоих

| Фото: prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

17 и 14 лет лишения свободы получили жители Абатского района, на спор совершившие убийство односельчанина, сообщает прокуратура Тюменской области.

Расследование установило, что в сентябре 2015 года мужчины распивали спиртное и катались на автомобиле по селу. Между ними завязался спор, и один из друзей решил доказать, что способен убить первого встречного человека.

В поисках жертвы приятели на одной из улиц встретили пьяного 50-летнего односельчанина, идущего из гостей, и под предлогом подвезти до дома пригласили его в машину.

Избив попутчика, они отвезли его в лесной массив недалеко от села. 26-летний обвиняемый дал приятелю штыковую лопату, острием которой тот нанес жертве не менее трех ударов по голове.

От полученных ран тот скончался на месте. Чтобы сокрыть следы преступления, злоумышленники оттащили погибшего вглубь леса и засыпали листьями. На следующий день убийца вернулся на место преступления и утопил тело в болоте.

Супруга пропавшего обратилась в правоохранительные органы. Преступление раскрыли весной 2021 года. Обвиняемый показал болото, в котором были обнаружены останки. Генетическая экспертиза подтвердила их принадлежность погибшему. В реке также найдена лопата.

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Суд назначил совершившему убийство 17 лет лишения свободы, а его пособнику - 14 лет лишения свободы в исправительных колониях строгого режима. Кроме того, суд взыскал с них в пользу родных погибшего 5 млн рублей.