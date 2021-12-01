Семейная пара погибла в аварии на трассе в Исетском районе после столкновения с большегрузом

| Фото: ГИБДД Тюменской области ВКонтакте | Фото: ГИБДД Тюменской области ВКонтакте

65-летние супруги из с. Исетское Тюменской области погибли в аварии днем 28 декабря. Автомобиль Datsun столкнулся с грузовиком MAN, сообщает региональная ГИБДД.

"Авария произошла на регулируемом перекрестке улиц 50 лет ВЛКСМ и Первомайской. Водитель большегруза с полуприцепом при проезде перекрестка на запрещающий сигнал светофора допустил столкновение с автомобилем Datsun. В результате ДТП погибли водитель и пассажирка легкового автомобиля", - рассказали автоинспекторы.

Обстоятельства происшествия выясняются.