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Семейная пара погибла в аварии на трассе в Исетском районе после столкновения с большегрузом

Происшествия, 16:25 28 декабря 2021

ГИБДД Тюменской области ВКонтакте | Фото: ГИБДД Тюменской области ВКонтакте

65-летние супруги из с. Исетское Тюменской области погибли в аварии днем 28 декабря. Автомобиль Datsun столкнулся с грузовиком MAN, сообщает региональная ГИБДД.

"Авария произошла на регулируемом перекрестке улиц 50 лет ВЛКСМ и Первомайской. Водитель большегруза с полуприцепом при проезде перекрестка на запрещающий сигнал светофора допустил столкновение с автомобилем Datsun. В результате ДТП погибли водитель и пассажирка легкового автомобиля", - рассказали автоинспекторы.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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# авария , ГИБДД Тюменской области , ДТП

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