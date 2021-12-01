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Лаборант института X-BIO ТюмГУ получил стипендию президента РФ

Общество, 10:03 30 декабря 2021

utmn.ru | Фото: utmn.ru

Выпускник аспирантуры Физико-технического института, лаборант пучковых плазменных технологий НОЦ "Нанотехнологии" Института X-BIO ТюмГУ Александр Бусыгин стал победителем конкурса на получение стипендии президента России молодым ученым и аспирантам, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Проект Александра Бусыгина - "Изготовление и лабораторные испытания аппаратной нейросети, входного и выходного устройств биоморфного нейропроцессора на основе больших мемристорно-диодных кроссбаров для проектирования и изготовления его промышленного прототипа" по направлению модернизации экономики "Стратегические информационные технологии, включая вопросы создания суперкомпьютеров и разработки программного обеспечения".

Научный руководитель исследовательской работы – директор НОЦ "Нанотехнологии" ТюмГУ профессор Сергей Удовиченко.

По итогам конкурса отмечены обучающиеся, которые проводят перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики. Всего было подано около 3 тыс. заявок, победителями стали 445 молодых ученых.

Стипендия рассчитана до 2024 года.

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# стипендия президента РФ , студенты , ТюмГУ

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