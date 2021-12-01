Нарушения режима допуска по QR-кодам выявили в тюменском спорткомплексе "Строймаш"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Соблюдение режима пропуска посетителей по QR-коду проверили представители Роспотребнадзора и департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области в спортивном комплексе "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а) 29 декабря.

На объект межведомственная комиссия выехала по сообщениям родителей детей и подростков, занимающихся в "Строймаше". Они пожаловались на то, что на входе в спорткомплекс у посетителей не проверяют QR-коды о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании.

"В ходе проверки сообщения граждан подтвердились, - рассказала главный специалист отдела лицензирования департамента потребительского рынка Анна Николаева. - На входе в спорткомплекс нет дежурного сотрудника, проверяющего посетителей, у работников охраны нет даже приложения для считывания кодов".

Она напомнила, что с 8 ноября 2021 года допуск на спортивные объекты посетителей старше 18 лет разрешен только при предъявлении QR-кода и документа, удостоверяющего личность.

Кроме того, комиссия выявила отсутствие на полу разметки о социальной дистанции в буфете спорткомплекса. По итогам осмотра объекта составлен акт, размер штрафа определит суд.

Напомним, к системе пропуска по сертификатам Тюменская область вернется с 20 января. Тогда же QR-код будет введен в салонах красоты, косметических салонах, соляриях, парикмахерских. Его попросят предъявить на входе на базах отдыха, туристических базах, ночных клубах, дискотеках и предприятиях общественного питания.

Николай Ступников