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На дорогах Тюменской области госавтоинспекторы проведут рейды и точечные проверки

Общество, 10:57 31 декабря 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На автодорогах федерального, регионального значения и в населенных пунктах автоинспекторы проведут рейдовые мероприятия по выявлению пьяных водителей, в том числе "точечные" проверки. Об этом заявил исполняющий обязанности региональной Госавтоинспекции Андрей Миллер.

"На все обращения граждан в полицию о пьяном и неадекватном вождении последует незамедлительная реакция", - отметил он.

В предстоящие новогодние праздники сотрудники ГИБДД в Тюменской области будут нести службу в усиленном режиме, обеспечивая безопасность дорожного движения. Особое внимание уделят дорожной безопасности на федеральных автодорогах, на которые в праздничные дни приходится основной трафик, в том числе межрегиональный.

В 2021 году сотрудники ГИБДД задержали 8 тыс. 220 водителей, управляющих транспортом под воздействием алкоголя или наркотиков, 188 человек получили реальные сроки лишения свободы за повторное пьяное вождение.

ГИБДД призывает обеспечить безопасную перевозку детей с использованием удерживающих устройств. Из опыта прошлых новогодних праздников, нередки факты гибели в ДТП детей-пассажиров, перевозимых в автотранспорте с нарушениями.

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# ГИБДД Тюменской области , рейд

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