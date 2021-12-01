"Елка желаний": в Тобольске 5-летний Степа побывал в роли инспектора ДПС

МО МВД России «Тобольский» МО МВД России «Тобольский»

Пятилетний Степа из Тобольска побывал в роли госавтоинспектора благодаря акции "Елка желаний".

По информации МО МВД России "Тобольский", Стёпа с мамой выходили из детского сада, тут их ждали Дед Мороз со Снегурочкой. Не подозревая о настоящем подарке, Стёпа рассказал сказочным героям стихотворение и получил сладкий приз, но самым неожиданным моментом стало – когда к героям подъехал патрульный автомобиль ДПС. Снегурочка сказала Стёпе, что у него есть возможность посидеть в настоящем патрульном автомобиле.

Автоинспекторы Алексей Ишимцев и Алексей Гоппе показали мальчику какими специальными устройствами оборудован полицейский автомобиль. Степан научился включать проблесковые маячки и подавать специальные сигналы, через громкоговорящее устройство призвал прохожих соблюдать правила дорожного движения. Особый интерес у мальчика вызвал жезл сотрудников ГИБДД. Автоинспекторы показали жесты, которыми пользуются при регулировании дорожного движения. В завершении экскурсии Стёпа получил из рук полицейских главный подарок – фуражку сотрудника ДПС. Он очень обрадовался сюрпризу, сказал большое спасибо и заверил, что теперь нисколько не сомневается, что в будущем выберет профессию полицейского.

Дед Мороз и Снегурочка пожелали маленькому мечтателю крепкого здоровья, новых достижений и чтобы все его мечты всегда осуществлялись.