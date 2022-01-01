Тюменцы могут присоединиться к любителям зимнего плавания на озере Чемпионов

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База моржей "Озеро чемпионов" в Тюмени будет работать с 1 по 9 января с 14 до 21 часа. Присоединиться к любителям зимнего плавания могут все желающие, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

1 января тюменские моржи по традиции начали новый год с купания в проруби. Ежегодно экстремалы центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт-Тюмень" устанавливают елку, украшают прорубь и устраивают заплыв. Это дарит хорошее настроение и заряд бодрости как взрослым, так и детям.