Врачи скорой помощи дежурят у Антипинского НПЗ в Тюмени

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Пострадавших при пожаре на территории Антипинского НПЗ нет, сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

"Вызов поступил 4 января в 9 часов 44 минуты. Прибытие бригады скорой медицинской помощи — 10 часов 2 минуты. Дежурство медиков на месте происшествия продолжается", – рассказала пресс-секретарь регионального департамента Александра Малыгина.

Напомним, сообщение о возгорании фракционной колонны на территории Антипинского НПЗ поступило огнеборцам в 9 часов 42 минуты.

Инна Пахомова