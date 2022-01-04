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Врачи скорой помощи дежурят у Антипинского НПЗ в Тюмени

Происшествия, 12:02 04 января 2022

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Пострадавших при пожаре на территории Антипинского НПЗ нет, сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

"Вызов поступил 4 января в 9 часов 44 минуты. Прибытие бригады скорой медицинской помощи — 10 часов 2 минуты. Дежурство медиков на месте происшествия продолжается", – рассказала пресс-секретарь регионального департамента Александра Малыгина.

Напомним, сообщение о возгорании фракционной колонны на территории Антипинского НПЗ поступило огнеборцам в 9 часов 42 минуты.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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