Тюменский школьник выиграл Apple AirPods 3 в викторине, посвященной "Коньку-горбунку"

| Фото: пресс-служба ТРО партии Единая Россия | Фото: пресс-служба ТРО партии Единая Россия

Восьмиклассник тюменской школы № 5 Александр Ярков стал одним из победителей викторины, посвященной творчеству и биографии Петра Ершова. Он получил приз - Apple AirPods 3.

Подарок вручил первый заместитель председателя Тюменской областной думы, координатор регионального проекта "Единой России" "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конек-горбунок" Андрей Артюхов.

Бабушка Саши Надежда сообщила, что внук увидел в Интернете рекламу о проведении викторины и с удовольствием ответил на вопросы. Она добавила: "Я и сама заинтересовалась и проверила свои знания. Вопросы и ответы составлены таким образом, что позволяют узнать новые сведения о писателе и его знаменитой сказке".

Чтение — лишь одно из увлечений школьника, он серьезно занимается музыкой и скалолазанием. В номинации "Академический вокал" он стал лауреатом I степени международного конкурса "Хорос" и международного конкурса "Край любимый сердцу снится"; в номинации "Сольное пение" победил в первом этапе международного конкурса П. И. Чайковского. В спорте его самым большим достижение пока является победа на открытом чемпионате и первенстве Тюмени по скалолазанию в дисциплине "Трудность". На этом Александр не собирается останавливаться.

Среди своих любимых школьных предметов Саша назвал математику и физику, возможно, именно с этими направлениями он свяжет свое обучение после школы.

"В нашей викторине участвовало много подростков и молодежи, вопросы не были простыми, но результат нас порадовал. Мы хотели вызвать дополнительный интерес к знаменитому сибирскому сказочнику и его творчеству - отметил Андрей Артюхов. - Произведения Петра Ершова имеют особенное значение для жителей области, ведь он — наш земляк, родился недалеко от Ишима. Сказка известна во всем мире, она выпущена миллионными тиражами на 30 языках. В нашей стране "Конек-Горбунок" переиздавался много раз, есть издание, тираж которого составляет миллион экземпляров".

Напомним, викторина, организованная Тюменским региональным отделением "Единой России", проходила с 8 по 23 декабря на сайте конек-горбунок.рф. В ней приняли участие 13 тыс. 492 человека со всей Тюменской области. Жители региона отвечали на вопросы об истории родного края, творчестве и биографии Петра Павловича Ершова и его знаменитой сказки.

Победителей определили с помощью генератора случайных чисел. Обладателями наушников Apple AirPods 3 кроме Александра Яркова стали тюменки Анастасия Бишкиревич и Кира Симонова. Часы Apple Watch Series 3 выиграла Людмила Лотова из Ишима. Также наши и обладателей мерча с персонажем известной сказки, сообщает пресс-служба ТРО партии Единая Россия.

Кроме того, все участники викторины вне зависимости от результатов смогут бесплатно побывать в музее. После прохождения викторины каждому из них на электронную почту пришло кодовое слово, которое можно использовать для одного посещения музея с открытой датой. Оно действует в музее того населенного пункта, который участник выбрал для прохождения викторины. В Тюмени можно посетить музейный комплекс им. И. Я. Словцова, в Тобольске — музей семьи императора Николая II, в Ялуторовске — Ялуторовский острог, в Ишиме и Ершово — Ишимский музейный комплекс им П. П. Ершова.