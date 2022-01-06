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Самозанятых владельцев ЛПХ в 2022 году поддержат субсидиями

Экономика, 13:11 06 января 2022

mcx.gov.ru | Фото: mcx.gov.ru

Владельцев личных подсобных хозяйств, зарегистрированных как самозанятые, поддержат в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства. С 2022 года они смогут получать субсидии.

Об этом сообщает правительство РФ в своем Телеграм-канале.

"Мера поможет нарастить производство овощей, молока и мяса и будет способствовать насыщению российского рынка продукцией отечественного производства", - отмечено в сообщении.

Добавим, в Тюменской области с начала 2021 года более 1 тыс. самозанятых воспользовались разными видами государственной поддержки. Всего в Тюменской области числится примерно 40 тыс. самозанятых.

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# Правительство РФ , сельское хозяйство , субсидии

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