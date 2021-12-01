В Тюменской области более 1 тысячи самозанятых в 2021 году воспользовались разными видами господдержки

| Фото: организаторов клуба самозанятых | Фото: организаторов клуба самозанятых

Более 1 тыс. самозанятых в Тюменской области воспользовались разными видами государственной поддержки с начала 2021 года. Проект реализует ТРО "Опора России" и региональное правительство.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" заявил исполнительный директор Тюменского регионального отделения "Опора России" Наиль Хакимов.

Всего в Тюменской области числится примерно 40 тыс. самозанятых.

"И их станет больше, по 2 тысячи человек ежемесячно прирастает. Самозанятыми чаще всего становятся индивидуальные предприниматели, которым этот режим наиболее выгоден. Им это позволяет также уйти от излишней отчетности. Либо это люди, которые монетизировали хобби. Формат самозанятых позволил им выйти из тени и начать работать с юридическими лицами", - говорит Хакимов.

Для получения статуса самозанятого нужно пройти регистрацию в федеральной налоговой службе. Там же определяют коэффициент налогообложения: 4% - для тех, кто работает с физическими лицами, 6% - юрлицами.

В Тюменской области есть сразу несколько ведомств, в которые можно обратиться за господдержкой: фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области", департамент труда и занятости, кадровый центр "Работа в России", ТюмГУ со своим центром допобразования.

"Все больше мер поддержки действует для самозанятых, потому что их воспринимают как предпринимателей. Так, департамент имущественных отношений предлагает имущественную поддержку. Департамент социального развития делает для них доступной программу "Социальный контракт" и так далее. Вскоре те меры поддержки, которые сейчас рассчитаны на МСП, будут действовать и для самозанятых", - отмечает исполнительный директор Тюменского регионального отделения "Опора России".

В Тюменской области в 2021 году открыли Клуб самозанятых, создали чат, в них вошли более 1 тыс. 100 человек - это как самозанятые, так и заказчики-поставщики, те, кто интересуется данным видом деятельности.

С конца 2021 года клуб начал работать во всех муниципалитетах.

"В следующем году мы продолжим работать с клубами в районах области. Будем проводить встречи офлайн, онлайн, ярмарки, где они смогут продавать свою продукцию. Для них будем организовывать встречи с представителями органов власти, консультировать их будем по всем вопросам", - сказал Наиль Хакимов.

Задачи, которые ставят в "Опоре России" и центре бизнеса для развития института самозанятых в регионе – это отвечать на пять базовых ценностей: связи, знания, ресурсы, социализация и признание. По словам Наиля, для решения задач будут проводиться мероприятия, образовательные интенсивы, нетворкинг, ярмарки. В организации намерены продолжать интегрировать самозанятых в экосистему развития предпринимательства региона и России.

Анжела Лебедева