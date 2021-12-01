Тюменская область за год: обзор главных событий 2021 года

фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Заканчивается 2021 год – год очень непростой в жизни региона, в жизни каждого из нас. Серию публикаций о больших победах и маленьких преодолениях подготовили журналисты информационного агентства "Тюменская линия".

"Год назад мы надеялись, что главные трудности позади. Что еще немного и новая коронавирусная инфекция будет побеждена, - отмечал в своем послании губернатор Александр Моор. - Это оказалось не так. Теперь уже всем ясно, что борьба с ней окажется долгой. Более того, природа атаковала нас и с других сторон: небывалая жара, засуха и лесные пожары нанесли чувствительный удар по нашему региону, пострадало и сельское хозяйство".

На протяжении года на сайте информационного агентства публиковались материалы на самые разные темы: политика, экономика, сельское хозяйство, образование, медицина. Главная цель этого предновогоднего марафона вместе вспомнить ключевые события года: от открытия в Тюменской области первого в России карбонового полигона, строительства новых развязок до личных побед жителей, рассказала главный редактор Елена Стрельцова.

"Каждый день, формируя для читателей повестку, мы понимаем, что время пролетает незаметно. В этом потоке информации важно не забыть достижения, которыми запомнится уходящий год", - сказала она.