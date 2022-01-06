Уровень зарплаты тюменских учителей выше среднероссийских показателей

Тюменская область занимает третье место среди регионов России по уровню зарплат педагогов. Показатели за январь–сентябрь 2021 года опубликовал Росстат.

Средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций государственной и муниципальной форм собственности в нашем регионе составляет 49 тыс. 627 рублей, в то время как по России — 43 тыс. 820 рублей.

В среднем педагоги дошкольного образования в Тюменской области получают 45 тыс. 117,7 рубля, по России — 36 тыс. 879,3 рубля.

Педагоги дополнительного образования Тюменской области в среднем зарабатывают 47 тыс. 934,3 руб., в России этот показатель — 41 тыс. 932,2 руб., пишет "Вслух.ру".

У преподавателей вузов нашего региона в среднем зарплата составляет 96 тыс. 902,8 рубля, в России —95 тыс. 255 рублей.