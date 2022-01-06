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Уровень зарплаты тюменских учителей выше среднероссийских показателей

Экономика, 15:51 06 января 2022

Тюменская область занимает третье место среди регионов России по уровню зарплат педагогов. Показатели за январь–сентябрь 2021 года опубликовал Росстат.

Средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций государственной и муниципальной форм собственности в нашем регионе составляет 49 тыс. 627 рублей, в то время как по России — 43 тыс. 820 рублей.

В среднем педагоги дошкольного образования в Тюменской области получают 45 тыс. 117,7 рубля, по России — 36 тыс. 879,3 рубля.

Педагоги дополнительного образования Тюменской области в среднем зарабатывают 47 тыс. 934,3 руб., в России этот показатель — 41 тыс. 932,2 руб., пишет "Вслух.ру".

У преподавателей вузов нашего региона в среднем зарплата составляет 96 тыс. 902,8 рубля, в России —95 тыс. 255 рублей.

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# зарплаты , учителя

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