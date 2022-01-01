Маленькая Екатерина стала первой новорожденной в Ишиме в 2022 году

| Фото: Областная больница № 4 | Фото: Областная больница № 4

Екатерина Шатунова стала первым малышом 2022 года в Ишиме. Она - единственный ребенок, родившийся 1 января в перинатальном центре областной больницы № 4, сообщает медучреждение.

Малышка стала шестым ребенком в семье Шатуновых. Теперь у родителей пять девочек и один мальчик.

"Мне на УЗИ доктор поставил дату - 1 января, и не ошибся. Именно в этот день наша Екатерина и решила нас порадовать своим появлением, - рассказала мама Светлана Николаевна. - Меня на скорой привезли в больницу, и я в этот же день родила. Малышка спокойная. Родилась здоровой и крепкой: 3,5 килограмма и 70 граммов, 57 сантиметров рост".

2021 год в Ишиме также завершила девочка. Малышка родилась за час до боя курантов 31 декабря.

Обе девочки и их мамы чувствуют себя хорошо, их уже выписали домой.

Всего в перинатальном центре областной больницы № 4 в 2021 году на свет появились 1 тыс. 324 ребенка.