Двух рабочих госпитализировали после опрокидывания автовышки в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Двух рабочих госпитализировали в Областную клиническую больницу № 2 после опрокидывания автовышки на ул. Челюскинцев в Тюмени вечером 10 января.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

"Автовышка на базе автомобиля Isuzu опрокинулась в десятом часу вечера при уборке наледи с карниза крыши трехэтажного здания на улице Челюскинцев, 46. Пострадали два человека. Конструктивные элементы здания не повреждены", — рассказал Александр Зубарев.

Инна Пахомова