  • 11 января 202211.01.2022вторник
  • USD75,1315
    EUR85,1315
  • В Тюмени -12..-14 С 1 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Двух рабочих госпитализировали после опрокидывания автовышки в Тюмени

Происшествия, 11:20 11 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Двух рабочих госпитализировали в Областную клиническую больницу № 2 после опрокидывания автовышки на ул. Челюскинцев в Тюмени вечером 10 января.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

"Автовышка на базе автомобиля Isuzu опрокинулась в десятом часу вечера при уборке наледи с карниза крыши трехэтажного здания на улице Челюскинцев, 46. Пострадали два человека. Конструктивные элементы здания не повреждены", — рассказал Александр Зубарев.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# госпитализация , ГУ МЧС России по Тюменской области , пострадавшие

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:55 11.01.2022Переломы и ушибы получил один из рабочих при опрокидывании автовышки в Тюмени
11:43 11.01.2022Жителя Тюменской области, ранившего женщину ножом, отправили в колонию
11:20 11.01.2022Двух рабочих госпитализировали после опрокидывания автовышки в Тюмени
10:58 11.01.2022Водитель Volkswagen Touareg насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Тюмени