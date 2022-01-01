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Полицейские рассказали тюменцам о защите от мошенников

Общество, 12:52 13 января 2022

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Как защититься от мошенников рассказали тюменцам полицейские. В одном из торговых центров города они раздали посетителям листовки с описанием мошеннических схем и полезными советами, сообщает региональное УМВД.

Стражи правопорядка ответили на вопросы граждан.

Кроме того, в рамках профилактической акции сотрудники первого отдела полиции городского УМВД посетили школу № 92, где встретились с педагогическим коллективом. Они передали педагогам информацию о наиболее распространенных видах мошенничества и способах борьбы с ними. В частности, остановилась на мошеннической схеме "Звонок из службы безопасности банка".

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# мошенничество , УМВД России по Тюменской области

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