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Четыре человека погибли в ДТП на трассе Голышманово- Аромашево

Происшествия, 13:02 16 января 2022

Фото: Голышмановское ТВ

Четыре человека погибли в результате лобового столкновения автомобилей Mazda и Lada Vesta на 13-м км автодороги Голышманово - Аромашево 15 января. Об этом сообщает Голышмановский отдел ГИБДД.

52-летний водитель иномарки с женой и двумя детьми возвращался домой в Тобольск. На указанном участке автодороги он не убедился в безопасности маневра и начал совершать обгон. В это время по встречной полосе двигалась Vesta, в которой ехали четыре жителя Аромашевского района.

В результате столкновения три пассажира отечественного авто погибли на месте ДТП, водитель был доставлен в Областную больницу № 11, где позже скончался несмотря на все усилия врачей. У детей из автомашины Mazda переломы и ушибы, а у родителей сломаны позвоночники. Семья госпитализирована в больницу Тюмени.

Евгений Бабенко

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