Дело водителя Subaru, устроившего смертельную аварию на трассе Тюмень - Екатеринбург, передано в суд

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Дело жителя Тюменского района, устроившего аварию с гибелью женщины и ее 14-летнего сына, передано в суд, сообщает региональная прокуратура.

Установлено, что 52-летний житель Тюменского района 30 сентября 2021 г., который ехал на Subaru по трассе Екатеринбург - Тюмень перестроился на левую полосу движения перед машиной SsangYong и без необходимости неоднократно применил торможение. Женщина за рулем SsangYong, пытаясь избежать столкновения, вынуждена была переехать на правую сторону.

Subaru тоже перестроился на эту полосу перед SsangYong и вновь без необходимости затормозил. Произошло столкновение. SsangYong съехал в кювет и несколько раз перевернулся. Женщину и ее 14-летнего сына выбросило из машины, от полученных трав они скончались.

Водителю предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц". Жителю Тюменского района грозит от пяти до семи лет лишения свободы, уголовное дело направлено в суд.