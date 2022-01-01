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Трое взрослых и двое детей пострадали в аварии на Уватском тракте в Тобольске

Происшествия, 12:23 18 января 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

61-летний водитель и четверо пассажиров автомобиля ВАЗ-21099 пострадали в аварии на Уватском тракте в Тобольске утром 18 января. Среди пострадавших двое детей – 10-летний мальчик и 11-летняя девочка, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Утром на Уватском тракте столкнулись "Лада Гранта" и ВАЗ-21088.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

"По предварительной информации, водитель "Гранты" не уступил дорогу второй "Ладе" на перекрестке. Обстоятельства аварии выясняются”, – рассказали в ГИБДД.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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