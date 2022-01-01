Тюменские биатлонисты завоевали семь медалей на всероссийских соревнованиях в Екатеринбурге

| Фото: департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области | Фото: департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области

Семь наград разного достоинства завоевали тюменские биатлонисты на всероссийских соревнованиях "Приз памяти Романа Звонкова" среди юношей и девушек 15-16 лет.

Всего регион представляли 14 спортсменов ОСШОР Л.Н. Носковой, сообщает региональный департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию.

Валерия Полянская и Иван Каминский победили в смешанной эстафете. В спринте не оказалось равных тюменцу Илье Вязьмину, который прошел дистанцию за 19 минут. Бронзу завоевал его земляк Иван Каминский. У девушек третьей пришла Юлия Мясоедова. В десятку лучших вошли Валерия Полянская, Светлана Якуничева, Егор Вагин, Алексей Комабаров.

Лучшим в индивидуальной гонке стал Тимофей Грехов – его результат 35 минут 55 секунд. Среди девушек серебро и бронза у Валерии Полянской и Юлии Мясоедовой.