В Тюмени можно построить успешную карьеру, считают эксперты

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюмень вошла в десятку российских городов, привлекательных для построения успешной карьеры. 10% из 7 тыс. респондентов выбрали город для жизни и работы.

Лидерство, как и год назад, по данным аналитиков сервиса Работа.ру, удерживают Москва, 76%, и Санкт-Петербург, 52%. В этих городах карьерные перспективы ожидаемо отметили большинство опрошенных жителей России. Затем идут Екатеринбург, 32%, Казань, 24%. Это, по оценке аналитиков, может быть связано с высокими темпами восстановления региональных рынков труда.

Также в десятку вошли Сочи, Краснодар, Новосибирск, Калининград, Владивосток.

Стоит отметить, что 21% респондентов не выбрали ни один из предложенных вариантов – они проголосовали за "другое".

По оценке директора по региональному развитию сервиса Работа.ру. Анны Хвостовой, наиболее востребованными для построения карьеры становятся города с развитым производством.

"Это обусловлено высоким спросом на сотрудников в производственной сфере, возникшим из-за пика кадрового голода в 2021 году на рынке труда, - пояснила она. - В этом году работники и соискатели сферы производства и промышленности могут рассчитывать на улучшение условий труда и повышение заработной платы в отрасли".