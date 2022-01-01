Молочный комплекс в Голышманово увеличил производство молока за счет внедрения инноваций

| Фото: www.acdamate.com | Фото: www.acdamate.com

Молочный комплекс группы компаний "Дамате" в Тюменской области, Голышмановский городской округ, вышел на плановую мощность 55 тыс. тонн по итогам 2021 года. За год предприятие фактически произвело более 56 тыс. тонн сырья высшего сорта, сообщает компания.

Поголовье КРС комплекса выросло на 1,5 тыс. голов – на 13% к уровню 2020 года. Сейчас оно насчитывает 13,2 тыс. голов. За 12 месяцев валовый надой на дойную корову составил свыше 12,2 тыс. кг и превысил на 11% показатель аналогичного периода 2020 года.

Летом 2021 года в эксплуатацию была введена третья очередь комплекса, которая предусматривала увеличение дойного стада до 6 тыс. коров. Производственные результаты выросли также за счет внедрения инновационных технологий в процесс производства молока, в том числе использования искусственного интеллекта в процессе отела и дистанционного мониторинга стада.

Росту показателей способствовала реализация первого в стране проекта в области генетики КРС. В 2021 году специалисты комплекса вводили в стадо животных на основе геномного типирования, позволяющего выявлять скрытый генетический потенциал коров сразу после рождения.