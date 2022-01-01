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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области развивают дополнительные ресурсы цифрового здравоохранения

Общество, 17:15 20 января 2022

ИА "Тюменская линия"

В 2022 году тюменцы смогут с помощью портала Госуслуг оформить онлайн прикрепление к медицинской организации, записаться ко врачу по направлению и на диспансерное наблюдение, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

На протяжении 2021 года в регионе активно шла цифровизация сферы здравоохранения. Так, в мобильном приложении "Телемед 72" теперь отображаются записи на прием из других источников, появилась возможность записи на прием ко врачу родственников.

Появились такие услуги, как "Запись на вакцинацию" и "Запись на углубленную диспансеризацию". Также, учитывая высокую нагрузку на поликлиники, вызванной пандемией, была проведена большая работа по обеспечению доступности записи на прием к врачу и на вакцинацию, все сервисы плавно переводятся на единый федеральный формат.

Кроме того, оптимизирована работа регистратур, на каждую медицинскую организацию заведена единая точка входа для граждан. Так, к концу 2021 года 52% записи на прием было совершено через контакт-центры поликлиник.

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# госуслуги , здравоохранение , цифровизация

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