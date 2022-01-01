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Скрывавшийся от полиции ишимец на Mercedes врезался в магазин

Происшествия, 12:35 22 января 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водитель на автомобиле Mercedes въехал в магазин в Ишиме ночью 22 января. Мужчина пытался скрыться от сотрудников ГИБДД, сейчас он с серьезными травмами находится в реанимации.

"30-летний автомобилист получил тяжелые повреждения в ДТП, он госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Предварительно, у мужчины присутствовали признаки опьянения", — комментирует Госавтоинспекция Тюменской области.

Иномарка ехала по городу с открытым багажником, требование автоинспекторов остановиться находившийся за рулем ишимец проигнорировал и лишь увеличил скорость. Скрываясь от преследования, водитель не справился с управлением, и на улице Докучаева машина въехала в здание.

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