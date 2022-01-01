Четыре человека пострадали в аварии на ул. Щербакова в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четыре человека пострадали в аварии на ул. Щербакова в Тюмени вечером 23 января. В 19 часов 25 минут у дома № 170 автомобиль Skoda при развороте не пропустил "Ладу".

"20-летний водитель отечественной легковушки получил травму ноги, его пассажир 1971 года рождения — травму плеча и другие травмы. У женщины 1974 года рождения, находившейся в "Ладе", диагностирована травма носа и другие травмы", — рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Также пострадала 16-летняя пассажирка автомобиля Skoda. У нее легкая травма.

Инна Пахомова