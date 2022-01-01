  • 24 января 202224.01.2022понедельник
  • USD76,6903
    EUR86,9054
  • В Тюмени -12..-14 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Жительница Тюменской области сковородкой сломала сожителю челюсть

Происшествия, 17:50 24 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

38-летний житель д. Черемшанка Голышмановского городского округа попал в больницу с закрытым переломом нижней челюсти. Медики передали информацию о потерпевшем в правоохранительные органы, сообщает УМВД РФ по Тюменской области.

Участковый выяснил, что травму мужчине нанесла его сожительница. В день происшествия пара распивала спиртное в гостях у знакомых. После застолья женщина ушла домой и легла спать. Позже домой пришел мужчина и начал будить подругу. Разозлившись, она схватила сковороду и ударила ей сожителя по лицу.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:50 24.01.2022Жительница Тюменской области сковородкой сломала сожителю челюсть
16:34 24.01.2022В Тюмени бухгалтера спортцентра отправили в колонию за хищение более 10 млн рублей
15:54 24.01.2022В Ялуторовском районе спор о картошке закончился поножовщиной
14:50 24.01.2022Жителя Ишимского района осудили на 20 лет за двойное убийство и поджог