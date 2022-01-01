Жительница Тюменской области сковородкой сломала сожителю челюсть

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

38-летний житель д. Черемшанка Голышмановского городского округа попал в больницу с закрытым переломом нижней челюсти. Медики передали информацию о потерпевшем в правоохранительные органы, сообщает УМВД РФ по Тюменской области.

Участковый выяснил, что травму мужчине нанесла его сожительница. В день происшествия пара распивала спиртное в гостях у знакомых. После застолья женщина ушла домой и легла спать. Позже домой пришел мужчина и начал будить подругу. Разозлившись, она схватила сковороду и ударила ей сожителя по лицу.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.