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Тюменская область получила награду проекта Rurban creative lab

Общество, 17:02 26 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Награду за участие в проекте Rurban creative lab получила Тюменская область. Регион успешно прошел первые два этапа программы по преобразованию в креативные кластеры промышленных территорий и объектов недвижимости, не участвующих в хозяйственном обороте.

Статуэтку и диплом заместителю губернатора Андрею Пантелееву и главе Тюмени Руслану Кухаруку вручил 26 января директор программ Агентства стратегических инициатив Илья Токарев. Он поздравил регион с заслуженной наградой и пожелал дальше двигаться в направлении развития креативных индустрий.

"Основным лейтмотивом предыдущего этапа проекта Rurban creative lab было вовлечение неликвидного имущества, заброшенных заводов и предприятий в развитие креативных индустрий, создание на их базе творческих пространств и креативных кластеров. Поэтому награда необычная, она представляет собой кусок бетона со вставленным в него новым стеклом",- рассказал Илья Токарев.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Андрей Пантелеев в своем выступлении отметил, что в регионе креативные индустрии развиваются не первый год. А с 2019 года это направление стало одним из ключевых в инвестиционной стратегии Тюменской области.

"Развитие креативных индустрий – это то, что формирует будущее региона, позволяет креативным сообществам создавать новую повестку развития своих отраслей. Наш регион всегда был креативным. С одной стороны мы фундаментально держимся за основные посылы и правила, которые заставляют жить на этой территории, а с другой – постоянно идем вперед и изобретаем что-то новое. У нас есть большой потенциал, чтобы реализовать еще больше новых идей", - подчеркнул Андрей Пантелеев.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Он выразил уверенность, что сотрудничество с Агентством стратегических инициатив поможет сформировать некие контуры стратегий внутри каждого из отраслевых направлений. Еще одно важнее умение, по словам Андрея Пантелеева, научиться доверять креативным индустриям и дать им возможности, тогда они сами с успехом сделают то, что считают нужным.

Добавим, в декабре Тюменская область вошла в пятерку регионов-лидеров по итогам первых двух этапов проекта Rurban creative lab. Главная цель программы заключается в преобразовании не участвующих в хозяйственном обороте площадок в локации, где сформируются сообщества творчески ориентированных предпринимателей. В июле 2021 года одна из таких площадок была создана в Тюмени. Креативное пространство Factura появилось во дворе действующей швейной фабрики на пересечении улиц Володарского и Дзержинского. Оно стало местом объединения людей, работающих в индустрии моды, дизайна, архитектуры.

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Любовь Голышева

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# Андрей Пантелеев , креативные индустрии , награда , Руслан Кухарук

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