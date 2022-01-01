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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюмени формируют мобильные бригады по доставке лекарств и продуктов нуждающимся

Общество, 13:38 27 января 2022

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Штабу помощи пожилым и маломобильным гражданам "Мы вместе" требуются волонтеры в мобильные бригады на доставку продуктов, медикаментов, оплату услуг ЖКХ.

По информации регионального департамента по спорту, молодежной политике, количество активных волонтеров, выезжающих по запросу жителей - 25 человек. В неделю обрабатывается около 10 заявок.

Добровольцы выезжают по адресу только после предварительного созвона с заявителем. Мобильные группы доставляют необходимые продукты, медикаменты, соблюдая все санитарные нормы. Волонтеры обеспечены средствами индивидуальной защиты. Все отработанные часы их добровольческой деятельности будут зафиксированы в электронных книжках на сайте DOBRO.RU.

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# волонтеры , доставка на дом , лекарства

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