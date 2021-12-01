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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Более трехсот раз оказали адресную помощь молодогвардейцы пожилым и тюменцам

Общество, 18:09 16 декабря 2021

тюменское отделение "Молодой гвардии" | Фото: тюменское отделение "Молодой гвардии"

341 заявку приняли и выполнили сотрудники ситуационного центра Тюменского регионального отделения "Молодой гвардии" в 2021 году. Они доставили продукты и лекарства пожилым людям старше 65 лет и тюменцам, находившимся на карантине.

Доставка проходила бесконтактным способом до двери.

Еще 34 выполненных заявки были связаны с помощью в бытовых делах сотрудникам медицинских учреждений красной зоны. Молодогвардейцы проводили время с детьми врачей, помогали по хозяйству.

Адресную помощь активисты возобновили в апреле 2021 года, в работе дистанционного центра задействовали 70 человек, сообщили в "Молодой гвардии".

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# доставка , карантин , Молодая гвардия

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