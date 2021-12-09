Социальный проект тобольских волонтеров-медиков отмечен на федеральном уровне

| Фото: www.formula-hd.ru | Фото: www.formula-hd.ru

Социальный проект "Спасая жизнь" участников Тобольского отделения всероссийского движения "Волонтеры-медики" получил награду на форуме #МЫВМЕСТЕ, который завершился в Москве 5 декабря. Студенты Тобольского медицинского колледжа им. Володи Солдатова обучили участников проекта - жителей Тобольска и Тобольского района - навыкам оказания первой помощи в чрезвычайных ситуациях.

"Участниками стали несколько сотен человек разного возраста. Волонтеры проводили мастер-классы в социально-реабилитационном центре, в детских садах, школах и других учреждениях, - рассказала руководитель Тобольского отделения всероссийского движения "Волонтеры-медики" Наталья Выставных. - С этим проектом мы ранее выиграли в конкурсе программы социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел", на грант закупили дополнительное оснащение - фантомы, расходные материалы. Работа активистов продолжается".

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

Награду на международном форуме #МЫВМЕСТЕ также получило Тюменское региональное отделение "Волонтеры-медики", которое признано лучшим региональным отделением в своей категории, сообщает Тюменский ГМУ.

Международный форум собрал более 150 спикеров из 12 стран. Программа форума включала в себя мероприятия по семи основным секциям: экология, #МЫВМЕСТЕ, здоровье и спорт, медиа, социальная поддержка, образование, культура. Лучшие волонтерские сообщества выбирались в каждой секции.

Татьяна Ковалева