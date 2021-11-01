В тюменский региональный штаб помощи #МыВместе набирают волонтеров

| Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер"

Региональному штабу помощи #МыВместе нужны волонтеры на доставку лекарственных препаратов. Приглашают тюменцев старше 18 лет, прошедших вакцинацию от COVID-19 или переболевших коронавирусом в течение последних шести месяцев, сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

Волонтеры штаба вместе с департаментом социального развития Тюменской области доставляют медикаменты жителям города, находящимся на самоизоляции.

Активисты соблюдают меры безопасности. Они проходят инструктаж по минимизации контакта с заявителями и соблюдению безопасной дистанции. Также добровольцы используют средства индивидуальной защиты: маски, перчатки, антисептические средства и экраны.

Желающим стать волонтерами следует позвонить в координационный ресурсный центр поддержки добровольческого движения Тюменской области, расположенный на базе Дворца творчества и спорта "Пионер". Телефон - 8 (3452) 29-03-01.