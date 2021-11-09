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Тюменских волонтеров приглашают на международный форум #МыВместе

Общество, 09:03 09 ноября 2021

группа "Добровольческое движение | Тюменская область" во ВКонтакте | Фото: группа "Добровольческое движение | Тюменская область" во ВКонтакте

Принять участие в международном форуме #МыВместе, который пройдет в Москве со 2 по 5 декабря, предлагают волонтерам из Тюменской области.

Регистрация открыта до 15 ноября по ссылке, сообщает добровольческое движение региона.

Тема форума - социальное партнерство для устойчивого развития. Мероприятие объединит представителей волонтерского движения, некоммерческих организаций, социально ответственного бизнеса, журналистов и блогеров, а также лидеров социальных инициатив из других стран.

"Волонтерам и НКО это позволит масштабировать инициативы, бизнесу – улучшить программы по корпоративной социальной ответственности, авторам контента – расширить перечень тем. Уверены, что по итогам форума международных благотворительных проектов станет еще больше", - отметили организаторы.

Деловая программа пройдет по семи направлениям: "Экология", "Социальная поддержка", "Образование", "Культура", "Медиа", "Здоровье и спорт" и "#МЫВМЕСТЕ". С лекциями и мастер-классами выступят больше 150 экспертов крупнейших организаций.

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# волонтеры , добровольцы , форум

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