В Тюменской области волонтеры выполнили 13 тыс. заявок пожилых людей в период пандемии

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Более 13 тыс. заявок на доставку продуктов питания и лекарственных препаратов исполнили в период пандемии активисты Штаба помощи пожилым и маломобильным гражданам Тюменской области.

В работу добровольческого объединения активно включились более 50 студентов Тюменского медуниверситета. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в медвузе.

Руководитель Штаба помощи аспирант Тюменского ГМУ, региональный координатор Тюменского отделения движения "Волонтеры-медики" Шекер Беликова.

В рамках акции #МыВместе студенты медвуза раздавали средства индивидуальной защиты на улицах города, провели информационную кампанию об обязательном ношении масок в общественном транспорте, такси, магазинах и так далее.

За активное участие в работе штаба и реализацию акции #МыВместе Тюменский государственный медицинский университет и шесть студентов-волонтеров награждены медалью президента России.

В августе 2021 года всероссийскому движению "Волонтеры-медики" исполнилось пять лет. По данным Тюменского ГМУ, добровольцами являются более 250 обучающихся вуза. В Тюменской области в целом в рядах волонтеров-медиков состоят более 500 человек.

Татьяна Ковалева