В Тюмени наградят самых активных добровольцев города

| Фото: Добровольческое движение Тюменской области ВКонтакте | Фото: Добровольческое движение Тюменской области ВКонтакте

Церемония чествования самых активных добровольцев города пройдет в Тюмени 2 апреля. Она начнется в 11 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25-го Октября, 23а, стр.1), сообщает городской многопрофильный центр.

Награды получат более 50 добровольцев. Их отметят за активное участие в благотворительных акциях, которые проводились на территории страны, региона и города. Активистам движения "Волонтеры Конституции" вручат благодарственные письма президента России за участие в подготовке и проведении общероссийского голосования.

За активную организационную и разъяснительную работу при переходе на цифровое телевизионное вещание волонтеров отметят благодарностями Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Признательности главы города удостоятся инициативные горожане, которые вели работу по присвоению Тюмени почетного звания "Город трудовой доблести". Юные тюменцы, которые бесстрашно пришли на помощь ближним в чрезвычайной ситуации, получат нагрудные знаки "Горячее сердце".

Вручать награды будут вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев, глава Тюмени Руслан Кухарук, директор областного департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Евгений Хромин, член Общественной палаты РФ Сергей Бурлаков.