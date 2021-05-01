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Тюменцы могут претендовать на международную премию #МыВместе

Общество, 14:45 17 мая 2021

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Впервые в России стартовал прием заявок на международную премию #МыВместе. Победители получат гранты до 2,5 млн рублей на реализацию собственных проектов и примут участие в образовательных программах, сообщает Росмолодежь.

Заявки принимают от физлиц от 14 лет и представителей организаций. Принять участие можно как в одном, так и нескольких треках:"Волонтеры и НКО"; "Бизнес"; "Медиа"; "We arе together".

Победителей объявят 5 декабря на международном форуме #МыВместе.

Подать заявку можно на сайте с 18 мая по 5 июля.

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# волонтеры , грант , конкурс

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