Более семисот тюменцев получили помощь от соседей-волонтеров

| Фото: благотворительный фонд «Старшее поколение» | Фото: благотворительный фонд «Старшее поколение»

Более 700 пожилых тюменцев получили помощь от соседей-горожан в рамках проекта "Добро рядом 2.0", сообщает благотворительный фонд "Старшее поколение".

Из-за пандемии и введения ограничительных мер многие пожилые люди и люди с ограниченными возможностями здоровья оказались в сложной жизненной ситуации. Неравнодушные горожане объединяются и помогают им в быту, передают продуктовые наборы, одежду, обувь, бытовую технику, обеспечивают уют, организуют досуг.

До конца месяца планируется провести не менее 30 социально-бытовых рейдов, в том числе субботников.

Проект "Добро рядом 2.0" реализуется с использованием президентского гранта. Стать волонтером оперативного штаба или рассказать о сложной жизненной ситуации можно, позвонив в call–центр по телефону 8(3452)51-77-05 (будние дни с 8 до 16 часов 30 минут), написав в чат мессенджера соседской взаимопомощи или отправив сообщение через социальную сеть ВКонтакте.