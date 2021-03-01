Флешмоб "Мы вместе" объединит волонтеров Тюмени

| фото Игоря Попова, Добровольческое движение Тюменской области | фото Игоря Попова, Добровольческое движение Тюменской области

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Волонтеры Тюмени станут участниками флешмоба "Мы вместе". Он пройдет 4 марта во Дворце творчества и спорта "Пионер".

Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" специалист координационного ресурсного центра поддержки добровольческого движения Тюменской области Надежда Кадеева, в этот день состоится встреча клуба "Мы вместе", где добровольцы подведут итоги работы за год.

В ходе флешмоба волонтеры выстроятся в большой круг и будут передавать друг другу символ акции - клубок оранжевых ниток, таким образом образуя целую сеть.

"Это действие символизирует готовность каждого оказать помощь и быть частью масштабного движения страны. В конце акции каждый участник повяжет на запястье кусочек нитки из получившейся большой нити", - рассказала она.

Отметим, флешмобы "МыВместе" пройдут по всей стране в рамках празднования годовщины старта всероссийской акции "Мы вместе". По словам организаторов, оранжевая нить - символ хорошего настроения и положительного влияния на здоровье. Это простой атрибут, который может найти каждый человек. В Тюменской области мероприятие пройдет и в других муниципалитетах.

Надежда Кадеева добавила, что с начала работы штаба "Мы вместе" к нему присоединились более 2,7 тыс. добровольцев со всего региона. Они приняли более 174 тыс. обращений, из которых 12,5 касались доставки продуктов и лекарств.

Любовь Голышева