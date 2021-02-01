Волонтеры Уватского района получили медали президента РФ

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Трое жителей Уватского района, волонтеры штаба "Мы вместе" получили медаль президента РФ за бескорыстный вклад в организации общероссийской акции взаимопомощи.

По информации администрации муниципалитета, обладателями медали стали директор комплексного центра социального обслуживания населения Наталья Слинкина, специалист по социальной работе Мария Корикова и педагог-организатор Рита Рахматуллина.

В Уватском районе с 20 марта 2020 г. работает диспетчерская служба. Волонтеры обработали около 4 тыс. звонков от жителей района по вопросам доставки на дом продуктов питания, предметов первой необходимости, лекарств и оказания психологической помощи.

Кроме того, волонтеры центра доставляют лекарства по рецептам врачей жителям района старше 65 лет, одиноким и одиноко проживающим гражданам и с хроническими заболеваниями. Таких под контролем соцработников 395 человек.