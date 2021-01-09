Тюменские волонтеры вручают новогодние подарки детям медиков

| Фото: ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

Около 1 тыс. сладких новогодних подарков получили и еще получат дети тюменских медиков, принимающих участие в борьбе с пандемией COVID-19 в рамках всероссийской акции волонтерского движения "Мы вместе". Об этом сообщил в интервью обозревателю "Тюменской линии" заместитель руководителя регионального штаба движения Виктор Шиндлер.

Акция волонтеров "Новый год - в каждый дом" с проходит с 5 декабря в Тюмени, Тобольске и Ишиме.

"Наша цель - подарить радость и новогоднее настроение детям тех, кто противостоит пандемии, а также ребятишкам из многодетных семей", - рассказал Виктор Шиндлер. В роли Деда Мороза, в сопровождении волонтера-Снегурочки он вручил подарок дочери врача Полине Овчинниковой. Девочка рассказала новогоднему волшебнику стихотворение и спела две праздничных песенки.

"Это неожиданное и очень приятное событие. Весь наш коллектив выкладывается на сто процентов, а волонтеры позаботились не только о нас, но и о наших детях", - рассказала мама девочки, врач поликлиники №3 Ольга Овчинникова.

Только в областном центре в акции участвуют около 30 добровольцев, в том числе - студенты Тюменской государственного медицинского университета и медколледжа, а также волонтеры из молодежного центра SINERGY. Виктор Шиндлер поблагодарил Тюменское областное общество русской культуры, которое предоставило волонтерам помещение для комплектования подарков.

Евгений Бабенко