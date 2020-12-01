В Тюменской области более 174 тысячи звонков обработано в штабе #МыВместе

Более 174 тыс. звонков и обращений от жителей Тюменской области поступило на телефон горячей линии штаба помощи #МыВместе с начала его работы. Из них 12,5 тыс. – заявки на доставку продуктов и лекарств для пожилых и маломобильных граждан.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала специалист координационного ресурсного центра поддержки добровольческого движения Тюменской области Надежда Кадеева.

"Все поступающие заявки наши волонтеры обрабатывали течение одного-двух дней. Помощь пожилым, одиноким и маломобильным гражданам оказывали оперативно. Чаще всего требовалась доставка продуктов питания, лекарств, товаров первой необходимости. Было налажено взаимодействие со специальными службами по доставке льготных лекарств", - рассказала она.

Напомним, штаб начал работать в марте 2020 года. За это время к его работе присоединились более 2,7 тыс. добровольцев Тюменской области. Помощь оказывали как студенты, так и просто неравнодушные граждане, работники организаций.

"Подключались и индивидуальные предприниматели, у которых было свободное время, автомобили и желание помогать. В штабе работало много людей из разных организаций, которые приходили на помощь", - добавила Надежда Кадеева.

Помогали штабу #МыВместе и крупные предприятия региона. Они предоставили необходимое оборудование и мебель для штаба, выделяли топливные карты для автоволонтеров, развозили продуктовые наборы для нуждающихся и помогали в доставке лекарств.

В целом по стране к штабам акции #МыВместе присоединились 183 тыс. 294 добровольца. Средний возраст волонтеров акции – 34 года. Штабы акции #МЫВМЕСТЕ продолжают работать во всех регионах России. Волонтеры выполняют заявки, поступившие на горячую линию.

Напомним, 31 декабря, а также 1 и 2 января в Штабе помощи пожилым и маломобильным гражданам #МыВместе - выходные дни. Обработка заявок возобновится 3 января. Звонки принимаются по телефону 8 (800) 200-34-11.

Любовь Голышева