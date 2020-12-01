Тюменские волонтеры достойно ответили на вызовы 2020 года, считает эксперт

Добровольческое движение "МЫ ВМЕСТЕ" во ВКонтакте Добровольческое движение "МЫ ВМЕСТЕ" во ВКонтакте

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Непростой 2020 год позволил волонтерскому движению Тюменской области ярко заявить о себе. Добровольцы достойно ответили на вызовы, с которыми столкнулась вся страна.

Таким мнением поделилась начальник управления допобразования и воспитания департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Оксана Савинова. По ее словам, регион быстро и ответственно включился в организацию помощи нуждающимся в пандемию.

Для этого был создан областной штаб акции "МЫ ВМЕСТЕ". Волонтеры работали круглосуточно, семь дней в неделю. Всего с начала акции отработано более 24 тыс. заявок. Активисты прониклись историей каждого своего подопечного. Для них это не просто физическая помощь, а взаимодействие и забота.

"Важно, что такая система стала возможна благодаря общей инфраструктуре, которая сложилась в нашем регионе. В нее входит областной координационный центр, ресурсные центры каждого отдельного добровольческого направления, которые помогают выстроить профессиональный диалог и сотрудничество", - сказала Оксана Савинова.

Также она отметила активную включенность общественных организаций, Юнармии, Российского движения школьников, волонтерских движений в проведение мероприятий, посвященных Году памяти и славы.

"В современных эпидемических условиях мы смогли достойно организовать мероприятия, переформатировать их в онлайн, соблюсти необходимые требования. В итоге мы вошли в десятку лучших регионов России, которые качественно провели мероприятия, чтобы память о подвиге нашего народа получила достойное звучание", - заключила Оксана Савинова.

Евгения Шевцова