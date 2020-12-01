В Тобольске волонтерский центр помогает горожанам с лекарствами и продуктами

с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram

Волонтерский центр отделения "Единой России" в Тобольске возобновил работу с осени 2020 года. С 14 декабря депутаты-партийцы инициировали акцию по доставке врачей Областной больницы № 3 на дом к паллиативным пациентам.

Об этом глава города Максим Афанасьев написал в Instagram.

"На своих автомобилях парламентарии развозят медработников по адресам нетранспортабельных больных. В большинстве своем это онкобольные. Среди пациентов, которым назначен врачебный надзор на дому, горожане, перенесшие инсульты, ветераны Великой Отечественной войны и трудового фронта, пожилые пациенты старше 80 лет", - говорит Афанасьев.

Партийцы ведут доставку продуктов, товаров первой необходимости и лекарств в дома нуждающихся земляков. К этой работе также подключились тобольские молодогвардейцы и местный актив сторонников "Единой России".

Глава Тобольска напомним, что волонтерский штаб начал работу весной, когда по всей стране был объявлен режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Местные партийцы, молодогвардейцы и сторонники "Единой России" сразу подключились к деятельности консультационного пункта по приему телефонных звонков по вопросам доставки гражданам на дом продуктов питания, предметов первой необходимости, лекарственных препаратов и оказания психологической помощи.

с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram

Тобольск не остался в стороне и от Всероссийской акции "Спасибо врачам". В мае доставили для сотрудников станции скорой помощи наборы к чаю.

12 июня стартовала акция "Помоги учиться дома". 23 ноутбука, купленных на личные средства членов партии "Единая Россия", были вручены многодетным семьям города.

"Сегодня волонтерский центр продолжает поддерживать горожан в условиях непростой эпидемиологической ситуации. Деятельность штаба направлена на оказание помощи как нуждающимся горожанам, так и медицинским работникам — тем, кто рискует каждый день в борьбе с новым незримым врагом", - сказал глава Тобольска.

Анжела Лебедева