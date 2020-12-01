В Тюмени наградили студентов ГМУ, помогавших в борьбе с пандемией

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

Медали президента России "За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе" вручены в Тюмени 18 декабря. Их удостоены шестеро студентов Тюменского ГМУ: Карина Сидоркина, Кристина Торгонина, Никита Карачевцев, Чулпан Каримова, Алина Юнусова, Виктория Гончаренко и врач Тюменской клинической больницы "РЖД-Медицина" Андрей Медведев. Медалью президента отмечен и Тюменский государственный медицинский университет.

Награды вручил председатель Всероссийского движения "Волонтеры-медики" Павел Савчук.

"Мы гордимся тюменскими медицинскими волонтерами, ставшими образцом для подражания. В период пандемии стало особенно ясно, насколько важна помощь студентов-медиков. По сравнению с рядовым буднями в последние месяцы потребность в добровольных помощниках в медицинских организациях России выросла в два раза, сейчас там трудятся более 9,5 тысяч добровольцев. Мы наметили новые векторы развития организации: запустили еще одно направление деятельности - психологическую помощь, в будущем планируем усилить профилактику инфекционных заболеваний", - подчеркнул Павел Савчук.

В Тюменской области главными направлениями работы студентов-медиков стали помощь врачам и поддержка одиноких пожилых людей. В поликлиниках города работают до 200 волонтеров, около 50 ребят доставляют продукты и лекарства гражданам на самоизоляции. Как пояснила региональный координатор движения "Волонтеры-медики" Шекер Беликова, активисты сами выбирают направление работы, проходят обязательное обучение и снабжаются индивидуальными средствами защиты.

"Хотелось как-то помочь в это сложное время пожилым людям. Для меня самым сложным периодом был май, когда приходилось жертвовать учебой и нагонять материал позже. Но это того стоило: я почувствовала причастность к важному делу и хочу в будущем продолжить волонтерскую работу", - рассказала обладательница медали" За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе", студентка 2 курса лечебного факультета Тюменского ГМУ Кристина Торгонина.

Сложными морально и физически были прошедшие месяцы для тюменского медика Андрея Медведева. Врач вспоминает о большом потоке пациентов на работе, лично перенесенном COVID-19 и дополнительной общественной нагрузке.

"Я - член ОНФ, и все это время держал связь с коллегами-медиками, мониторил информацию о регулярности ковидных выплат нашим врачам об обеспеченности лекарствами и кадрами. Вся информация регистрировалась и отсылалась в Москву. Видимо, эта деятельность тоже повлияла на решение о награждении медалью", - рассказал акушер-гинеколог клиники "РЖД-медицина" Андрей Медведев.

Поздравила с наградой и поблагодарила за работу тюменских добровольцев заместитель директора департамента здравоохранения Татьяна Новикова. Она подчеркнула большой вклад волонтеров в борьбу с пандемией и отметила, что своей бескорыстной помощью студенты доказали правильность выбора профессии.

Татьяна Ковалева