Тюменцам предлагают стать тайными Дедами Морозами

| Фото: www.dom-dm.ru | Фото: www.dom-dm.ru

Стать волшебником и подарить новогоднее настроение другому могут жители Тюменской области в ходе Всероссийской акции "Тайный Дед Мороз". Она стартовала 14 декабря, сообщают организаторы.

Акция проходит на сайте тайныйдедмороз.рф. Участник рандомным образом получает информацию о человеке, которого ему необходимо поздравить с Новым годом. Обмен подарками происходит в онлайн или оффлайн формате.

При регистрации можно определить географию - город, регион, федеральный округ или отметить всю страну. С выбором подарков тайным Дедам Морозам поможет пункт "Интересы и увлечения" в анкетах участников. Обмен будет происходить до 10 января 2021 года.

"Тайный Дед Мороз" – одна из активностей Всероссийской акции "Новый год в каждый дом", инициированной волонтерами #МЫВМЕСТЕ. На сайте новыйгод.мывместе2020.рф любой желающий может найти для себя удобный формат поздравления детей, врачей, пожилых и малоимущих людей по всей стране.