Тюменский штаб помощи #МыВместе объявил дополнительный набор волонтеров

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Жителей Тюмени приглашают пополнить ряды волонтеров штаба помощи #МыВместе. Набор ведется на вакансии: "Здравоохранение и ЗОЖ", "Старшее поколение" и "Коронавирус", сообщает добровольческое движение региона.

В рамках акции взаимопомощи #МыВместе поддержку оказывают пожилым, маломобильным гражданам и медицинским сотрудникам во время пандемии коронавируса. Всех волонтеров обеспечат средствами индивидуальной защиты: мединскими масками, перчатками и антисептиками. Наличие личного автомобиля не обязательно.

Список вакансий и подробная информация для волонтеров из Тюмени размещена на сайте dobro.ru. Чтобы стать волонтером, необходимо перейти по ссылке на обязательную регистрацию.