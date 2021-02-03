Тюменцы успевают подать заявки на международную премию "Мы вместе"

| Фото: "Добровольческое движение | Тюменская область" во ВКонтакте | Фото: "Добровольческое движение | Тюменская область" во ВКонтакте

Прием заявок на международную премию "Мы вместе" продлен до июля 2021 года. В 2021 году она пройдет под эгидой борьбы с распространением COVID-19, сообщает Росмолодежь.

Участников наградят в номинациях: "Медицина", "Бизнес", "Образование и технологии", "Личный вклад гражданина". Этот список дополнит специальная номинация "Человек года".

Финалисты будут отобраны по решению членов жюри премии и приглашены на торжественную церемонию награждения, которая пройдет в рамках Международного форума гражданского участия "Мы вместе" в декабре 2021 года.

Подать заявку для участия можно здесь.