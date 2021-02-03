  • 3 февраля 20213.02.2021среда
  • В Тюмени -7..-9 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцы успевают подать заявки на международную премию "Мы вместе"

Общество, 08:31 03 февраля 2021

"Добровольческое движение | Тюменская область" во ВКонтакте | Фото: "Добровольческое движение | Тюменская область" во ВКонтакте

Прием заявок на международную премию "Мы вместе" продлен до июля 2021 года. В 2021 году она пройдет под эгидой борьбы с распространением COVID-19, сообщает Росмолодежь.

Участников наградят в номинациях: "Медицина", "Бизнес", "Образование и технологии", "Личный вклад гражданина". Этот список дополнит специальная номинация "Человек года".

Финалисты будут отобраны по решению членов жюри премии и приглашены на торжественную церемонию награждения, которая пройдет в рамках Международного форума гражданского участия "Мы вместе" в декабре 2021 года.

Подать заявку для участия можно здесь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# волонтеры , коронавирус , Росмолодежь , штаб Мы вместе

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:04 03.02.2021Проект Тюменской области по снижению числа абортов признан одним из лучших в стране
08:53 03.02.2021Скидку на билеты к 23 февраля объявил Тюменский театр кукол
08:42 03.02.2021О принципах развития туризма тюменцам расскажет Любовь Матиевская
08:31 03.02.2021Тюменцы успевают подать заявки на международную премию "Мы вместе"