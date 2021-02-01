Волонтеры акции #МЫВМЕСТЕ помогают в вакцинации от коронавируса

| Фото: function.mil.ru | Фото: function.mil.ru

О возможностях и местах вакцинации от коронавируса тюменцев информируют волонтеры в рамках всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ c заботой, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Участники акции - не только добровольцы с медицинским образованием, но и волонтеры общего профиля. Вовлечение волонтеров в такого рода деятельность организовано с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Добровольцы помогают медперсоналу ускорить процесс проведения вакцинации в специально оборудованных пунктах, проинформируют обращавшихся ранее за помощью пожилых граждан о возможности прохождения вакцинации, а также будут предлагать помощь в записи на вакцинацию при передаче продуктов питания и товаров первой необходимости.

Если такая помощь будет необходима, то волонтер уточнит номер полиса ОМС и желаемый пункт вакцинации, произведет запись по телефону или же поможет записаться через электронную систему, действующую в регионе.