В Тюмени волонтеры раздадут врачам и пожилым апельсины

мывместе.рф/ мывместе.рф/

Акцию по раздаче апельсинов проведут волонтеры Тюмени с 1 по 5 марта. Получателями фруктов станут врачи, пожилые люди и все те, кому они помогали и кто помогал им в 2020 году.

Как рассказала корреспонденту ИА "Тюменская линия" специалист координационного ресурсного центра поддержки добровольческого движения Тюменской области Надежда Кадеева, присоединиться к акции, приуроченной к годовщине со дня старта общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ, могут все тюменцы.

"В честь года совместной помощи каждый сможет порадовать другого человека сочным ярким апельсином. Это как знак пожелания здоровья и крепкого иммунитета. С символом традиции можно прийти в гости к своим друзьям и родственникам", - говорит она.

Отметим, с 1 по 5 марта массовые акции и мероприятия, приуроченные к празднованию года общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, пройдут по всей стране. В Тюмени и в муниципалитетах состоятся очные встречи добровольцев, где они подведут итоги работы за год. Запланирован флешмоб "Мы вместе", а также онлайн-челлендж "Оранжевая нить".

Любовь Голышева